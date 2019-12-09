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В Красноярск прилетел известный боксер Денис Лебедев

Главная Общество
Красноярск
14:58 9 Декабря 2019
Автор: Sibnovosti.ru
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В красноярском аэропорту 9 декабря встретили многократного чемпиона мира в профессиональном боксе Дениса Лебедева. Об этом на своей странице в Instagram сообщил министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев. 

21 декабря во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина пройдет бой за титул WBC Silver между Лебедевым и спортсменом из Южной Африки Табисо Мчуну. Оба бойца выступят в тяжелой весовой категории. Это будет первый бой для россиянина с 2018 года.

«В июле текущего года Денис Лебедев заявил о завершении своей профессиональной карьеры. Однако, по словам боксера, душа и тело просят продолжения спортивными занятиями», - написал Ростовцев. 

Напомним, в 2011 году Денис Лебедев встречался на ринге с Роем Джонсом-младшим - он также приезжал в Красноярск в октябре текущего года. 40-летний Лебедев за профессиональную карьеру одержал 32 победы при 23 нокаутах, дважды уступил. 

Фото: Павел Ростовцев

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