В Красноярск прилетел известный боксер Денис Лебедев

В красноярском аэропорту 9 декабря встретили многократного чемпиона мира в профессиональном боксе Дениса Лебедева. Об этом на своей странице в Instagram сообщил министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

21 декабря во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина пройдет бой за титул WBC Silver между Лебедевым и спортсменом из Южной Африки Табисо Мчуну. Оба бойца выступят в тяжелой весовой категории. Это будет первый бой для россиянина с 2018 года.

«В июле текущего года Денис Лебедев заявил о завершении своей профессиональной карьеры. Однако, по словам боксера, душа и тело просят продолжения спортивными занятиями», - написал Ростовцев.

Напомним, в 2011 году Денис Лебедев встречался на ринге с Роем Джонсом-младшим - он также приезжал в Красноярск в октябре текущего года. 40-летний Лебедев за профессиональную карьеру одержал 32 победы при 23 нокаутах, дважды уступил.

Фото: Павел Ростовцев