Уступившим дорогу «скорой» красноярцам решили прощать штрафы

В ГИБДД рассказали о ситуации на дорогах Красноярска, при которой разрешено нарушать правила дорожного движения.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как несколько водителей на перекрестках города выезжали на «зебру» на запрещающий сигнал светофора. Камеры зафиксировали нарушения - за это водителям грозил штраф. Но в ГИБДД объяснили, почему сотрудники Центра автоматической фиксации административных правонарушений не стали наказывать автомобилистов рублем.

«Красноярцы вынуждены нарушить правила, уступая дорогу спецавтомобилям (скорая помощь, пожарные или полицейские автомобили). Решение: сотрудники ЦАФАП, просматривающие видео, не будут выносить постановление в этих случаях. Следовательно, штраф «нарушителям» не придет», - пояснили в ГИБДД.

Напомним, за «непредоставление преимущества в движении транспортному средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом» грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от 3 месяцев до года.

В ведомстве добавили, что лишение применяется только в том случае, если нарушение выявлено сотрудниками ДПС на линии.

Видео: ГИБДД