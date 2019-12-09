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Уступившим дорогу «скорой» красноярцам решили прощать штрафы

Главная Общество
Красноярск
14:37 9 Декабря 2019
красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В ГИБДД рассказали о ситуации на дорогах Красноярска, при которой разрешено нарушать правила дорожного движения. 

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как несколько водителей на перекрестках города выезжали на «зебру» на запрещающий сигнал светофора. Камеры зафиксировали нарушения - за это водителям грозил штраф. Но в ГИБДД объяснили, почему сотрудники Центра автоматической фиксации административных правонарушений не стали наказывать автомобилистов рублем. 

«Красноярцы вынуждены нарушить правила, уступая дорогу спецавтомобилям (скорая помощь, пожарные или полицейские автомобили). Решение: сотрудники ЦАФАП, просматривающие видео, не будут выносить постановление в этих случаях. Следовательно, штраф «нарушителям» не придет», - пояснили в ГИБДД. 

Напомним, за «непредоставление преимущества в движении транспортному средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом» грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от 3 месяцев до года. 

В ведомстве добавили, что лишение применяется только в том случае, если нарушение выявлено сотрудниками ДПС на линии. 

Видео: ГИБДД

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