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Опубликовано расписание районных елок в Красноярске

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Красноярск
12:40 9 Декабря 2019
общество, красноярск, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Мэрия Красноярска опубликовала расписание новогодних елок в разных районах города. 

Так, на 17 декабря запланировано открытие елки в Свердловском районе - праздничные мероприятия пройдут по ул. 60 лет Октября, 46, на площади им. Свердлова. 

18 декабря горожан ждут в сквере Универсиады по ул. Свердловская, 101 - программа стартует в 18:00. 

19 декабря пройдет открытие елки Железнодорожного района. Увидеть главный символ Нового года можно в сквере «Уют» по ул. Железнодорожников, 19. Начало мероприятий в 18:00. 

На пятницу, 20 декабря, запланировано несколько масштабных событий в разных районах Красноярска. Так, в 15:00 состоится открытие елки на ул. Карла Маркса, 151. В 17:30 мероприятия проведут на пл. Революции. В 18:00 елка откроется на ул. Менжинского, 18. В 18:00 стартует программа в Кировском районе - в парке «Каменка». В 19:20 красноярцев ждут на Театральной площади, где на нижнем ярусе зажгут елку. Жители Солнечного смогут побывать на открытии районной елки в 19:30. 

21 декабря мэрия проведет серию мероприятий в скверах «Паниковка» и «Космонавтов». Старт в 18:00. 

23 декабря елки откроются на ул. Высотная, 15 (в 17:00), на площади им. ДК 1 Мая (в 18:00), в парке им. Гагарина (в 18:30), а также в сквере им. Чернышевского (19:00). 

На 24 декабря планы следующие: 

17:00 - открытие елки в микрорайоне Академгородок (ул. Академгородок, 50)

18:00 - открытие елки Железнодорожного района (ул. Калинина, 15)

18:00 - открытие елки в микрорайоне Торгашино (ул. Тимошенкова, 77). 

26 декабря красноярцев приглашают на ул. Ломоносова, 29, где также состоятся праздничные мероприятия. 

Напомним, главную елку в Красноярске на о. Татышев откроют 25 декабря. Программа рассчитана на 4,5 часа - с 16:30 до 21:00. В этот же день главный символ Нового года зажгут в микрорайоне Пашенный. 

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