Красноярский край отпраздновал 85-летие

Красноярский край отпраздновал юбилей - 7 декабря региону исполнилось 85 лет со дня образования. Для жителей и гостей края провели концерт, на котором выступили лучшие коллективы региона - всего свои номера на сцене представили 1800 человек. На празднике присутствовали губернатор Александр Усс и полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

«За экономическими показателями мы всегда должны видеть нашу главную цель – благосостояние простого человека. Очевидно, что средством достижения этой цели является дальнейшее развитие экономики. Как не раз подчеркивал президент нашей страны Владимир Путин, сила России – в единстве народа. Это утверждение вдвойне справедливо для сибиряков. Прошлое, настоящее и будущее Красноярья – это триумф человеческого труда и воли. В неразрывной связи времен и традиций, в единении разных народов кроется созидательный потенциал нашего края. Дети одной реки, мы и сегодня чувствуем прочную связь друг с другом, спаянные общей историей и высокими целями», - сказал губернатор.

На праздничном концерте также зачитали поздравление от президента России Владимира Путина.

Отметим, Красноярский край – второй по площади субъект России, занимает порядка 2,4 млн кв. км (около 14% территории страны). На его территории проживает более 2,8 млн человек.