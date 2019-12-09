Лучший летчик МЧС России работает в Красноярском крае

В МЧС России определили лучшего летчика - в ведомстве подвели итоги ежегодного конкурса по безопасности и спасению людей «Созвездие мужества». Победителем стал командир вертолета Ми-8 из Красноярского края Сергей Зубарь, рассказали в региональном МЧС.

Авиационный стаж спасателя составляет 30 лет и 3,4 тысячи часов. По словам победителя конкурса, любовь к полетам у него зародилась еще в детстве - в десятом классе он впервые сел за штурвал Ми-2. Тогда Сергей Зубарь обучался в авиационно-спортивном клубе.

В 2017 году летчик пришел на работу в МЧС. За это время он успел поучаствовать в серьезных спасательных операциях в Забайкальском крае, Бурятии, Алтайском крае, Иркутской области и других регионах.

««Спасибо» говорят нам редко, просто обычно не до этого, - признается лучший летчик, - Но бывают ситуации, которые врезаются в память навсегда. Очень хорошо запомнится паводок в Иркутской области, который стал причиной бед многих семей в этом году. Находясь на дежурстве в аэропорту Красноярска, поступила команда на вылет со спасателями на борту в населенный пункт Алыгджер, Нижнеудинского района. Село полностью было затоплено. Тогда я даже не предполагал, что это только начало и впереди ожидается еще больший масштаб трагедии. Летали днем и ночью. Эвакуировали людей с различных населенных пунктов, не только с земли, но и с крыш плывущих домов».

Красноярцу неоднократно приходилось спасать людей, пострадавших в результате паводков и природных пожаров.