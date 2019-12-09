Коммунальная авария оставила без воды часть Свердловского района

В управляющей компании «КрасКом» сообщили об изменении графика ремонта аварийных водопроводов в Красноярске. Изначально коммунальщики планировали отключить от холодного водоснабжения часть Октябрьского района в понедельник, 9 декабря. Однако по просьбе руководства 5-ого роддома отключение перенесли на среду, 11 декабря.
Сегодня краны будут сухими в квартирах жителей части Свердловского района. Аварийная бригада устраняет утечку на сетях водоснабжения в районе ул. Свердловской, 137.
«С 9:00 до завершения работ будет приостановлена подача холодной воды в поселках «Английский парк», Базаиха и Лалетино, а также фанпарке «Бобровый лог», ул. Свердловская,10а, 10г/1, 10г/2, 10г стр.23, 30 и в переулках Промышленный и Уральский», - пояснили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе водоканала.