В Солнечном изымают земельные участки ради строительства новой дороги

Городские власти объявили о начале процедуры изъятия участков в микрорайоне Солнечный. Собственникам придется отказаться от своих земель ради строительства новой автомобильной дороги. Распоряжение об изъятии двух участков для муниципальных нужд подписал заместитель главы города Олег Животов.

Площадь одного из владений - около 2 га, второго - более 32 га. Владельцам выплатят компенсации или предложат землю взамен, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Ранее городская администрация объявила о подписании контракта на строительство дороги по пр. Молодежный до ул. Преображенская. Работы доверили компании ООО «Стройтехникс». Стоимость контакта - 143 млн рублей. Дорогу должны достроить к октябрю 2020 года.