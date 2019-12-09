Жители части Октябрьского района останутся без холодной воды

В управляющей компании «КрасКом» предупредили об отключении холодной воды в домах Октябрьского района. Коммунальщики намерены провести санацию аварийного участка водопровода, для этого трубу необходимо вывести из схемы водоснабжения.
«Холодную воду будут подавать жителям по временному водопроводу. Для его подключения в понедельник 9 декабря с 9:00 до 19:00 часов будет приостановлена подача холодной воды», - пояснили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе водоканала.
Холодной воды не будет по следующим адресам:
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пр. Свободный, 73,75А, 75Б, 75В, 75Ж;
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ул. Годенко, 3;
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ул. Кравченко, 2, 6, 8;
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ул. Белорусская, 7, 9;
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ул. Киренского, 65, 67, 69, 71, 87Б;
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ул. Серова, 38.