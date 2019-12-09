Жители части Октябрьского района останутся без холодной воды

В управляющей компании «КрасКом» предупредили об отключении холодной воды в домах Октябрьского района. Коммунальщики намерены провести санацию аварийного участка водопровода, для этого трубу необходимо вывести из схемы водоснабжения.

«Холодную воду будут подавать жителям по временному водопроводу. Для его подключения в понедельник 9 декабря с 9:00 до 19:00 часов будет приостановлена подача холодной воды», - пояснили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе водоканала.

Холодной воды не будет по следующим адресам: