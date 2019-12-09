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Жители части Октябрьского района останутся без холодной воды

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Красноярск
09:15 9 Декабря 2019
общество, красноярск, вода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В управляющей компании «КрасКом» предупредили об отключении холодной воды в домах Октябрьского района. Коммунальщики намерены провести санацию аварийного участка водопровода, для этого трубу необходимо вывести из схемы водоснабжения.

«Холодную воду будут подавать жителям по временному водопроводу. Для его подключения в понедельник 9 декабря с 9:00 до 19:00 часов будет приостановлена подача холодной воды», - пояснили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе водоканала.

Холодной воды не будет по следующим адресам:

  • пр. Свободный, 73,75А, 75Б, 75В, 75Ж;

  • ул. Годенко, 3;

  • ул. Кравченко, 2, 6, 8;

  • ул. Белорусская, 7, 9;

  • ул. Киренского, 65, 67, 69, 71, 87Б;

  • ул. Серова, 38.

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