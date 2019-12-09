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Аномально теплая погода продержится в Красноярске еще неделю

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Красноярск
08:30 9 Декабря 2019
красноярск, общество, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске сохранится аномально теплая для зимы погода. По данным Среднесибирского УГМС, в понедельник, 9 декабря, воздух в городе прогреется до -2…- 4°С. Синоптики прогнозируют облачность, небольшой снег и ветер с порывами до 14 м/с, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В южных районах Красноярского края местами сильный снег, на дорогах центральных и южных районов сохранится гололедица», - предупредили метеорологи.

Во вторник, 10 декабря, ночью похолодает до -10°С, а в светлое время суток температура поднимется до 0°С.

Со среды, 11 декабря, ночные температуры в Красноярске установятся в районе отметок -4…-7°С, днем будет от -1°С до -3°С. Осадки сохранятся до конца недели.

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