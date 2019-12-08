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Арэгу Демирханову присвоили звание «Почетный гражданин Красноярского края»

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Красноярск
09:31 8 Декабря 2019
награды и премии, красноярск
Автор: krskstate.ru
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В рамках празднования 85-летия Красноярского края состоялась церемония присвоения звания «Почетный гражданин Красноярского края». Наградой был удостоен народный архитектор Российской Федерации, член Союза архитекторов России, почетный гражданин города Красноярска Арэг Демирханов.

«Cегодняшнее событие для меня большая радость. Я благодарю губернатора Александра Викторовича Усса и председателя Законодательного Собрания Дмитрия Викторовича Свиридова за присуждение почетного звания. Я благодарен судьбе за возможность жить, трудиться и творить здесь, на красноярской земле», – сказал Арэг Демирханов после награждения.

Арэг Саркисович Демирханов родился 21 июня 1932 года в Новосибирске в семье известного журналиста. В 1956 году окончил Новосибирский инженерно-строительный институт имени В. В. Куйбышева. С 1964 года живет и работает в Красноярске. Арэг Демирханов проектировал застройку и благоустройство площади им. 350-летия Красноярска, здания городской администрации и гостиницы «Красноярск» (1967–1975), Енисейского речного пароходства, комплекса площади Мира на Стрелке с концертными залами и филиалом Центрального музея В. И. Ленина (ныне Красноярский музейный центр) (1975–1986).

Арэг Саркисович – автор проектов реконструкции и художественного оформления здания театра музыкальной комедии (1976–1989), фасада и интерьеров театра кукол в Красноярске (1983–1985), мемориала Победы (1974–1985), мемориала на Красной площади, памятника «Кандальный путь», памятника Антону Чехову (1986–1987).

В Красноярске по его проектам были построены часы на здании городской администрации (2001), Армянская апостольская церковь (1998–2003), исторические ворота (2003), светомузыкальный фонтан "Реки Сибири" (2005 год) и многое другое.

Добавим, звание «Почетный гражданин Красноярского края» учреждено в 2001 году и является высшей наградой в регионе. Первыми наградой в 2002 году были удостоены ученый-геолог Виктор Неволин и государственный и партийный деятель Павел Федирко. К настоящему времени званием удостоены 16 человек, Арэг Демирханов стал 17-м почетным гражданином края.

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