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Эксперты подсчитали стоимость самого дешевого новогоднего стола для красноярцев

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Красноярск
16:20 6 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Аналитики IT-компании «Эвотор» определили стоимость новогоднего стола для россиян. В базовый набор продуктов вошли: домашние салаты «Оливье» с вареной колбасой и «Сельдь под шубой» (по 150 гр. на человека), два бокала шампанского, по бутерброду с красной икрой и с семгой, сырная и колбасная нарезка (по 50 граммов), три мандарина и одно яблоко на человека.

Так, застолье для красноярцев обойдется в 439 рублей на одного человека. Это чуть ниже, чем в среднем по стране - 446 рублей, пишут РИА «Новости». 

Самый дорогой праздничный ужин ждет жителей Чукотки, уверяют эксперты. На продукты придется потратить 668 рублей. На втором месте идет Приморский край - 639 рублей, а на третьем - Томская область (626 рубля). 

Самый недорогой набор продуктов в Оренбургской области - 360 рублей. 

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