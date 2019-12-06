Эксперты подсчитали стоимость самого дешевого новогоднего стола для красноярцев

Аналитики IT-компании «Эвотор» определили стоимость новогоднего стола для россиян. В базовый набор продуктов вошли: домашние салаты «Оливье» с вареной колбасой и «Сельдь под шубой» (по 150 гр. на человека), два бокала шампанского, по бутерброду с красной икрой и с семгой, сырная и колбасная нарезка (по 50 граммов), три мандарина и одно яблоко на человека.

Так, застолье для красноярцев обойдется в 439 рублей на одного человека. Это чуть ниже, чем в среднем по стране - 446 рублей, пишут РИА «Новости».

Самый дорогой праздничный ужин ждет жителей Чукотки, уверяют эксперты. На продукты придется потратить 668 рублей. На втором месте идет Приморский край - 639 рублей, а на третьем - Томская область (626 рубля).

Самый недорогой набор продуктов в Оренбургской области - 360 рублей.