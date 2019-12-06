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Красноярцы охотно устраиваются на работу в Арктике

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Красноярск
15:20 6 Декабря 2019
общество, красноярск, работа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Жители Красноярского края быстро находят работу в Арктической зоне - в этом году новые профессии освоили более пяти тысяч человек. В банке вакансий еще есть предложения для тех, кто ищет работу, отчитались в службе занятости населения. 

По словам специалистов по трудоустройству, в первую очередь работу предлагают местным жителям. Но нередко на север приезжают желающие со всех районов региона. Для них проводят профобучение, тренинги по повышению конкурентоспособности, ярмарки вакансий и удаленные собеседования.  

«Благодаря активному развитию северных территорий за последние пять лет на 15% возросла численность трудоустроенных соискателей», - отчитались в службе. 

Главное условие работодателей - выносливость и высокая квалификация. Кандидаты должны понимать, что им придется работать в сложных климатических условиях. Сейчас есть свободные вакансии на ключевых предприятиях севера. Работу предлагают промышленные заводы, а также предприятия лесной и рыбной промышленности. 

На данный момент в банке вакансий есть три тысячи предложений - кандидаты могут поехать в Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный и Туруханский районы.

Добавим, что ознакомиться с вакансиями можно на портале агентства труда и занятости населения и в районных центрах. 

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