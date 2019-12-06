Красноярцы охотно устраиваются на работу в Арктике

Жители Красноярского края быстро находят работу в Арктической зоне - в этом году новые профессии освоили более пяти тысяч человек. В банке вакансий еще есть предложения для тех, кто ищет работу, отчитались в службе занятости населения.

По словам специалистов по трудоустройству, в первую очередь работу предлагают местным жителям. Но нередко на север приезжают желающие со всех районов региона. Для них проводят профобучение, тренинги по повышению конкурентоспособности, ярмарки вакансий и удаленные собеседования.

«Благодаря активному развитию северных территорий за последние пять лет на 15% возросла численность трудоустроенных соискателей», - отчитались в службе.

Главное условие работодателей - выносливость и высокая квалификация. Кандидаты должны понимать, что им придется работать в сложных климатических условиях. Сейчас есть свободные вакансии на ключевых предприятиях севера. Работу предлагают промышленные заводы, а также предприятия лесной и рыбной промышленности.

На данный момент в банке вакансий есть три тысячи предложений - кандидаты могут поехать в Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный и Туруханский районы.

Добавим, что ознакомиться с вакансиями можно на портале агентства труда и занятости населения и в районных центрах.