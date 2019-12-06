Кежемская районная больница получила от энергетиков новое оборудование

Современный анализатор глюкозы и лактозы приобретен на средства РусГидро и установлен в Кежемской Центральной районной больнице в Красноярском крае. Прибор предназначен для проведения анализа концентрации глюкозы и лактата в цельной крови, сыворотке или плазме. Анализ на оба вещества проводится одновременно, в аппарат можно загрузить до 100 проб, что при высокой точности исследования сокращает срок ожидания результата и позволяет врачу поставить диагноз. Прибор прост в управлении, сотрудники Кежемской ЦРБ уже используют его в повседневной работе.

«У нас был подобный анализатор прошлого поколения, но он выработал свой ресурс и вышел из строя. Теперь благодаря поддержке РусГидро и Богучанской ГЭС мы сможем повысить качество и глубину исследований, а пациентам не придется долго ждать свои результаты», - пояснил главный врач Кежемской ЦРБ Евгений Захаров.

Первая поселковая больница в поселке строителей Богучанской ГЭС была открыта в 1979 году. В 1985 году для больницы построили новое здание в городе Кодинске. В конце 1980-х больнице был присвоен статус районной и название Кежемская ЦРБ. В период достройки Богучанской ГЭС возведено новое здание и стационар на 72 койки. Сейчас Кежемская ЦРБ включает в себя 22 объекта здравоохранения, пять из которых расположены в городе Кодинске.

ПАО «РусГидро» на протяжении нескольких лет оказывает Кежемской ЦРБ значительную помощь. В 2013 году больнице выделены средства для приобретения 4 стоматологических комплексов и оборудования для определения антител в сыворотке крови; в 2014 году – на высокочастотный аппарат искусственной вентиляции легких для реанимационного отделения; в 2015 году - на портативный универсальный анализатор критических состояний, лабораторный комплекс кабинета трансфузиологии и автоматический биохимический анализатор. В 2016 году был приобретен медицинский концентратор кислорода АКС, который полностью удовлетворяет потребности ЦРБ. В декабре 2017 года больница получила современный портативный ультразвуковой сканер с высокой разрешающей способностью; в 2018 году выделялись средства на оснащение новой прачечной.