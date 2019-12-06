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Красноярские медики рассказали о последствиях употребления снюса

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Красноярск
13:10 6 Декабря 2019
общество, красноярск, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярские медики рассказали, чем грозит употребление никотиносодержащего продукта снюса. Концентрация вредных веществ в нем предельная, поделились в Минздраве. 

«По имеющимся данным, снюс в качестве основного действующего компонента содержит в себе никотин (его синтетическую форму), который смешивается с целлюлозными или иными объемными наполнителями. Не являясь по факту табачным продуктом, он абсолютно идентичен обычной табачной продукции по своим психоактивным и токсическим характеристикам», - уверяют медики. 

Снюсом можно сильно отравиться, он вызывает привыкание. 

«Желая усилить эффект, производитель, как правило, предусматривает почти предельную концентрацию никотина, что становится опасным даже для взрослых потребителей такой продукции, не говоря уже о подростках и детях», - рассказывают врачи. 

В Минздраве подтвердили, что в регионе были случаи отравления снюсом среди несовершеннолетних. СМИ сообщили, что инцидент произошел в Железногорске - двое школьников после употребления данного вещества попали в больницу. Их удалось спасти. 

«В настоящий момент достоверные данные о составе и психогенных эффектах такого продукта в официальной научно-методической литературе отсутствуют», - поясняют специалисты. 

Отметим, что тревогу также забили и родители красноярских школьников - их дети практически свободно могут купить банку с сыпучей массой в магазинах. «Популярность» жевательного табака вышла и за пределы Красноярского края - случаи продажи никотиносодержащей продукции зафиксированы и в других регионах России. 

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