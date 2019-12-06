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Аэропорт Красноярска объявил об открытии новых внутренних рейсов

Главная Общество
Красноярск
10:39 6 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Из красноярского международного аэропорта открываются новые рейсы до Кемерова, Нового Уренгоя, Тюмени и Читы. Кроме того, с 27 декабря увеличится частота полетов в Москву. 

Так, с 27 декабря 2019 года до конца зимы авиакомпания Nordwind Airlines будет перевозить пассажиров в столицу по пятницам в 9:35 утра. Обратный рейс запланирован по четвергам в 23:35. 

Кроме того, вводятся дополнительные полеты в Москву на новогодние праздники: 27 и 31 декабря, 3,7 и 8 января. На рейсах будут работать самолеты Boeing 737-800 и Boeing 737-900.

После Нового года авиакомпании «Ямал», «NordStar» и «ИрАэро» откроют для красноярцев три новых направления. Опубликовано расписание полетов: 

  •      Красноярск – Тюмень: по вторникам, четвергам и субботам с 4 января 2020 года

  •      Красноярск - Новый Уренгой: с 5 января 2020 года по средам и воскресеньям

  •      Красноярск - Чита: с 5 января 2020 года по воскресеньям

  •      Красноярск – Кемерово: с 4 января 2020 года по субботам 

Отметим, что билеты на новые направления уже появились в продаже.

Фото: красноярский аэропорт

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