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Красноярскэнергосбыт ужесточает меры по борьбе с должниками

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Красноярск
08:45 6 Декабря 2019
долги, электроэнергия, электричество
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В течение ноября 2019 года Красноярскэнергосбыт произвел ограничение и отключение электроэнергии более чем 7 000 жителям края, половина из которых проживает в Красноярске. На декабрь запланировано более 8 000 ограничений. Причиной ужесточения мер по борьбе с недобросовестными потребителями стала огромная задолженность населения перед энергетиками – на конец октября она превысила 806 млн рублей. В борьбе с должниками энергетиков поддержали десятки управляющих организаций края, специалисты которых оказывают помощь в проведении ограничительных мер.

«Если человек крадет в магазине буханку хлеба, то, скорее всего, от этого пострадает только хозяин магазина. Если крадут электроэнергию или за нее не рассчитывается недобросовестный потребитель – страдает все население края. Недополученные энергосистемой средства – это деньги, которые не будут вложены в строительство, модернизацию и ремонт сетевого хозяйства и объектов генерации. Прямое следствие – снижение качества энергообеспечения потребителей, - рассказал исполнительный директор энергосбытовой компании Олег Дьяченко. – Задача ПАО «Красноярскэнергосбыт» как гарантирующего поставщика электроэнергии – бесперебойное финансирование энергосистемы, стопроцентный сбор платы за поставленный ресурс. И мы готовы выполнять свои обязательства всеми способами, предусмотренными законодательством. Даже самыми жесткими».

Дебитором считается потребитель, который имеет задолженность по оплате электрической энергии, превышающую двукратный норматив потребления (усреднённый показатель объема потребления коммунального ресурса за месяц). Для каждого домохозяйства он разный, зависит от количества комнат и прописанных в квартире жильцов, а также от наличия электроплиты или электроотопительных установок.

Введение ограничения или полное прекращение поставки электроэнергии никогда не является сюрпризом для должника. Времени на погашение задолженности ему дается более, чем достаточно – уведомление о дате введения ограничения дебитор получает за 20 дней до применения санкции.

Электроснабжение восстанавливается только после полной оплаты долга и стоимости услуг по отключению - подключению должника.

Если у потребителя сложилась тяжелая жизненная ситуация, и он не может погасить задолженность единым платежом, то энергетики предлагают заключить договор о реструктуризации долга (рассрочке), для этого необходимо обратиться в Красноярскэнергосбыт с заявлением.

Заблуждением многих жителей является мнение, что электроэнергию отключают только по решению суда. «Наоборот, введение ограничения – это досудебная мера борьбы с должниками, - пояснил Олег Дьяченко. – Обращение в суд – это следующий этап, который несет более тяжкие последствия для недобросовестного потребителя. Имея на руках исполнительные листы, судебные приставы вправе наложить арест на имущество и счета должника. Крайняя мера – выселение из жилья. Кроме того, в случае иска ответчик будет вынужден оплатить не только долг, но и все судебные издержки, госпошлину и расходы на взыскание долга».

В ноябре юристами Красноярскэнергосбыта направлено более 3 тысяч исковых заявлений.

По материалам ПАО «Красноярскэнергосбыт»

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