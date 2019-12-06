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Врачи краевой больницы вернулись со стажировки в Германии

Главная Общество
Красноярск
10:10 6 Декабря 2019
общество, красноярск, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Врачи краевой больницы вернулись со стажировки в немецкой клинике Шарите. Они прошли обучение в новом хирургическом корпусе, где гибридная операционная оснащена по новейшим технологиям. Стажировка в Европе требовалась медикам для того, чтобы освоить сверхсовременное оборудование, которое теперь есть и в красноярской больнице.

Обучение проходили трансплантологи, врачи-лаборанты, анестезиологи, травматологи, инфекционисты, урологи и рентген-хирурги, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«Мы с прошлого года начали практику направления наших молодых медиков на зарубежные стажировки. Мы будем увеличивать финансирование на такие стажировки, а также приглашать зарубежных специалистов для краткосрочной работы здесь, в красноярских клиниках», - сообщил губернатор Александр Усс.

Красноярские медики после стажировки отметили, что аппаратура в новом хирургическом корпусе краевой больницы даже лучше, чем в немецкой клинике.

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