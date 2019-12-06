В Красноярске ожидается оттепель

В Красноярске ожидается потепление. По данным Среднесибирского метеоцентра, порывы юго-западного ветра в пятницу, 6 декабря, достигнут 18 м/с. При этом воздух днем прогреется до 0…+2°С, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

При сильном ветре спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и легкие конструкции, а также не парковать автомобили вблизи деревьев.

Аномально теплыми будут и выходные. Так, в субботу, 7 декабря, ночью в городе ожидается -3°С, а в светлое время суток около 0°С, небольшой снег.

В воскресенье, 8 декабря, будет около -2°С в ночные часы и около 0°С днем. Синоптики прогнозируют снег с дождем.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, начало следующей недели также будет теплым.