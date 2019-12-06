Красноярские школьники получат приглашение на главную елку в Instagram

В Красноярске вводят новые правила отбора участников мэрской елки. Попасть на праздник смогут четвероклассники, которые опубликуют новогодний ролик в Instagram. Победителями конкурса станут полторы тысячи учеников. Раньше списки приглашенных на главную елку формировали учителя – в них включали победителей конкурсов, соревнований и олимпиад.

«Школьники уже успели «залить» порядка сотни поздравлений. Классы, снявшие самые интересные и креативные ролики, получат интерактивные пригласительные на новогоднее представление. В мероприятии смогут принять участие победители конкурса и их родители», - рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе администрации города.

Елка главы города состоится 18 декабря в ледовом дворце «Кристалл Арена». Школьникам покажут ледовое представление «Двенадцать месяцев».