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Ушел из жизни Виталий Шевченко - почетный житель Ачинска

Главная Общество
Красноярск
16:04 5 Декабря 2019
память, прощание, ачинск
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава города Илай Ахметов выразил соболезнование семье почетного гражданина Ачинска Виталия Шевченко. Сегодня, 5 декабря на 79-м году ушел из жизни почетный гражданин города Ачинска, директор ООО Ачинского монтажного управления ОАО «СВЭМ» Виталий Шевченко.

«Это непоправимая потеря для нашего города. Выдающийся человек, чей жизненный, трудовой путь навсегда останется частью истории Ачинска. Истинный профессионал, талантливейший руководитель и невероятно доброй души человек. Он пользовался огромным уважением среди коллег, жителей Ачинска. Нет ни одной большой стройки города, где бы ни участвовал ачинский СВЭМ. Это всегда был безупречный качественный и ответственный подход в работе. Искренне разделяем боль этой тяжелой невосполнимой утраты», - соболезнует Глава Ачинска.

Администрация города Ачинска, Ачинский городской Совет депутатов выражают глубокое соболезнование родным и близким Виталия Сергеевича Шевченко. Прощание с почетным гражданином Ачинска состоится в субботу, 7 декабря, в городском дворце культуры с 11:00 до 13:00.

Шевченко Виталий Сергеевич родился 6 января 1940 года в селе Котельниково Обоянского района Курской области. Окончил Новосибирский государственный электротехнический институт. Трудовая деятельное началась в городе Киселевск Кемеровской области в качестве электрослесаря в шахте. Срочную воинскую службу проходил на Камчатке в пограничных войсках.

После окончания института в 1968 году приехал в Ачинск работал в должности инженера в AMУ треста «Северовостокэлектромонтаж». С 1978 года был назначен на должность директора.

Звание «Почетный гражданин города Ачинска» ему было присвоено 29 мая 2009 года за неоценимый вклад в строительство объектов жилья, соцкультбыта и промышленности города Ачинска, создание новых рабочих мест, организацию обучения молодых специалистов, заботу о ветеранах предприятия ОАО «СВЭМ». Заслуженный строитель РФ. Ветеран труда. Награжден орденом «Знак почета», медалью « За трудовое отличие». Удостоен почетного звания «Заслуженый строитель РФ».

До пятого декабря этого года Виталий Сергеевич работал директором ООО Ачинское монтажное управление ОАО «СВЭМ». 

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