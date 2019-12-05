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На «Столбах» отметился миллионный турист

Главная Общество
Красноярск
17:00 5 Декабря 2019
общество, красноярск, природа
Автор: Sibnovosti.ru
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В четверг, 5 декабря, национальный парк «Столбы» принял миллионного посетителя. Им стал уроженец Балахты Александр Козлов. Сейчас он учится в красноярском политехническом техникуме. Руководство нацпарка вручило 18-летнему студенту памятные подарки. 

Посетителей на «Столбах» считает электронная система. В 2015 году заказник посещали 328 тысяч человек, в 2018-м -  754 тысяч человек. Этот год стал рекордным. 

«Сотрудники «Столбов» снимают показания счетчиков на всех входах еженедельно. На 1 октября 2019 года было уже 885 тысяч туристов, на 1 декабря – 958 070 человек. Когда количество посетителей стало приближаться к миллиону, мы стали отслеживать показания ежедневно. 90% туристов приходят на территорию самостоятельно, на организованные группы приходится всего 10%», - рассказала замдиректора по экологическому просвещению и туризму Татьяна Юшкова.

Напомним, накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении статуса красноярского заповедника. «Столбы» теперь являются национальным парком. В Минприроды РФ объяснили, что территорию ждут небольшие изменения. Буферная зона станет зоной особой охраны, а туристско-экскурсионный район превратится в рекреационную зону. Часть скал станет доступной для посетителей. Вход для туристов останется бесплатным. 

Фото: «Столбы»

 

 

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