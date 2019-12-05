Красноярцы до января не смогут отследить автобусы через приложения

Красноярцев предупредили о сбоях в работе приложений, которые информируют о движении пассажирского транспорта. В течение месяца - до января 2020 года - специалисты будут проводить технические работы по модернизации сервера и программного обеспечения.

В мэрии предупредили, что горожанам придется ездить в автобусах по-старинке, ожидая транспорт на остановках.

Сбои возможны в работе следующих приложений:

Портала информирования https://mu-kgt.ru/informing/;

Мобильной версии портала информирования https://mu-kgt.ru/informing/wap/;

Центра автоматической обработки звонков - Call-центр.

других приложений, использующих данные портала информирования

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что красноярским автобусам добавили новые остановки. Ознакомиться с маршрутами можно здесь.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf