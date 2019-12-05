Красноярцы до января не смогут отследить автобусы через приложения

Красноярцев предупредили о сбоях в работе приложений, которые информируют о движении пассажирского транспорта. В течение месяца - до января 2020 года - специалисты будут проводить технические работы по модернизации сервера и программного обеспечения.
В мэрии предупредили, что горожанам придется ездить в автобусах по-старинке, ожидая транспорт на остановках.
Сбои возможны в работе следующих приложений:
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Портала информирования https://mu-kgt.ru/informing/;
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Мобильной версии портала информирования https://mu-kgt.ru/informing/wap/;
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Центра автоматической обработки звонков - Call-центр.
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других приложений, использующих данные портала информирования
Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что красноярским автобусам добавили новые остановки. Ознакомиться с маршрутами можно здесь.
Фото: vk.com/krasnoyarskrf