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Красноярцы до января не смогут отследить автобусы через приложения

Главная Общество
Красноярск
14:59 5 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцев предупредили о сбоях в работе приложений, которые информируют о движении пассажирского транспорта. В течение месяца - до января 2020 года - специалисты будут проводить технические работы по модернизации сервера и программного обеспечения.

В мэрии предупредили, что горожанам придется ездить в автобусах по-старинке, ожидая транспорт на остановках. 

Сбои возможны в работе следующих приложений:

  • Портала информирования https://mu-kgt.ru/informing/;

  • Мобильной версии портала информирования https://mu-kgt.ru/informing/wap/;

  • Центра автоматической обработки звонков - Call-центр.

  • других приложений, использующих данные портала информирования

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что красноярским автобусам добавили новые остановки. Ознакомиться с маршрутами можно здесь

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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