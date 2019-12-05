5 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В крае хотят создать электронную карту захоронений

Главная Общество
Красноярск
14:25 5 Декабря 2019
общество, политика, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Депутаты краевого парламента обсудили проблемы, связанные с организацией ритуальных услуг и захоронений на территории региона. Парламентарии выделили несколько пунктов, на которые стоит обратить особое внимание муниципальных и краевых властей: вопросы с оформлением границ и статусом земли, на которой расположены кладбища, содержание мест захоронений, благоустройство, организация ритуальных услуг, в том числе финансируемых за счет казны.

Также предлагается создать единую информационную систему мест захоронений - такие электронные карты действуют в некоторых регионах России, заявил министр цифрового развития края Николай Распопин. Сервис помогает найти могилу человека с помощью его данных - фамилии, имени, отчества, даты рождения. Как скоро это произойдет, пока не уточняется. 

На заседании депутаты рекомендовали определить ответственный орган, который будет отвечать за взаимодействие всех структур в ритуальной сфере. Кроме того, власти поручили провести инвентаризацию земель и создать отдельную подпрограмму по благоустройству кладбищ в Красноярском крае. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцы до января не смогут отследить автобусы через приложения

Красноярцы до января не смогут отследить автобусы через приложения

5 Декабря 2019 г.
Будут проводиться технические работы
Новости Красноярска: Под Новый год красноярцев проведут на крышу Биг-Бена

Под Новый год красноярцев проведут на крышу Биг-Бена

5 Декабря 2019 г.
Открытие новой экскурсионной программы запланировано на 20 декабря
Новости Красноярска: Хоккеисты «Сокола» забрендировали кормушки для птиц

Хоккеисты «Сокола» забрендировали кормушки для птиц

5 Декабря 2019 г.
Игроки разместили ящики для пернатых на острове Татышев и на городских набережных
Новости Красноярска: За подарками – в «Краскон»!

За подарками – в «Краскон»!

5 Декабря 2019 г.
Меньше месяца остается до главного праздника года
Новости Красноярска: В Красноярске растет число аварий с маршрутками

В Красноярске растет число аварий с маршрутками

5 Декабря 2019 г.
В ГИБДД дали советы, как избежать травм
Новости Красноярска: В Красноярском крае назначили нового начальника ФСБ

В Красноярском крае назначили нового начальника ФСБ

5 Декабря 2019 г.
Ранее этот пост занимал Андрей Калашников, который теперь возглавляет ФСИН Росии
Новости компаний
03/12
Гостям Красноярского края расскажут, что такое сугудай и где находится Зуб Дракона
02/12
«Морозы – не помеха»: в Красноярске установят фундамент будущего дома даже зимой
28/11
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские синоптики рассказали о погоде в декабре

Красноярские синоптики рассказали о погоде в декабре

2 Декабря 2019 г.
Будет тепло
Новости Красноярска: Волейболисты красноярского «Енисея» одержали вторую победу подряд

Волейболисты красноярского «Енисея» одержали вторую победу подряд

1 Декабря 2019 г.
Они одолели нижегородский АСК 3:1
Новости Красноярска: В Уярском районе грабители взорвали банкомат с миллионом рублей

В Уярском районе грабители взорвали банкомат с миллионом рублей

3 Декабря 2019 г.
Налетчиков разыскивает полиция
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19