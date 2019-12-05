В крае хотят создать электронную карту захоронений

Депутаты краевого парламента обсудили проблемы, связанные с организацией ритуальных услуг и захоронений на территории региона. Парламентарии выделили несколько пунктов, на которые стоит обратить особое внимание муниципальных и краевых властей: вопросы с оформлением границ и статусом земли, на которой расположены кладбища, содержание мест захоронений, благоустройство, организация ритуальных услуг, в том числе финансируемых за счет казны.

Также предлагается создать единую информационную систему мест захоронений - такие электронные карты действуют в некоторых регионах России, заявил министр цифрового развития края Николай Распопин. Сервис помогает найти могилу человека с помощью его данных - фамилии, имени, отчества, даты рождения. Как скоро это произойдет, пока не уточняется.

На заседании депутаты рекомендовали определить ответственный орган, который будет отвечать за взаимодействие всех структур в ритуальной сфере. Кроме того, власти поручили провести инвентаризацию земель и создать отдельную подпрограмму по благоустройству кладбищ в Красноярском крае.