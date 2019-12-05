Под Новый год красноярцев проведут на крышу Биг-Бена

20 декабря состоится первая экскурсия на крышу администрации Красноярска. Горожане смогут увидеть открытие ежегодной «Белой Ярмарки» на Театральной площади и посмотреть на город с новой точки.

«Участники экскурсии сделают крутые фотографии с Биг-Беном. Это мы еще молчим о потрясающем виде на город, праздничном фейерверке и красивых карточках от профессионального фотографа», - рассказали в мэрии.

Напомним, идея запустить экскурсии на крышу администрации принадлежит мэру Сергею Еремину. Сейчас специалисты обдумывают детали нового формата. По словам главы города, такие экскурсии будут пользоваться популярностью у местных жителей и приезжих гостей. Билеты на крышу пока не продаются - их можно выиграть в интернет-конкурсе. Всего в новой экскурсионной программе поучаствуют 16 победителей.