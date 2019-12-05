Хоккеисты «Сокола» забрендировали кормушки для птиц

Игроки красноярского «Сокола» решили помочь птицам пережить суровую зиму - они установили более десяти кормушек в краевом центре. Брендированные ящики появились на острове Татышев, а также на городских набережных. Их развесили сами спортсмены. Мероприятие приурочили к празднованию Всероссийского дня хоккея, который отмечается в России 1 декабря.

«Мы знаем, насколько иногда суровой бывает сибирская зима. Поэтому развесили с командой кормушки, чтобы птицы зимой могли прилететь и поесть. Будем надеяться, что для них это будет приятным сюрпризом», - отметил вратарь ХК «Сокол» Евгений Киселев.

Все кормушки выполнены в фирменном стиле красноярской команды. В акции приняли участие десять игроков из состава «крылатых», в том числе новички Максим Кутявин и Юрий Грошев.

Видео: youtube