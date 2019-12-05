В Красноярске растет число аварий с маршрутками

Сотрудники ГИБДД Красноярска фиксируют всплеск аварий с участием пассажирского транспорта. По данным ведомства, в 2019 году зарегистрировано 205 ДТП с автобусами, из них 33 произошли по вине водителей.

Инспекторы дали советы красноярцам, как избежать травм при поездках в автобусах.

«Войдя в маршрутное транспортное средство, необходимо сесть на свободное место, либо занять устойчивое положение, при этом обязательно держаться за поручни. Необходимо помнить, стоять на выступающих частях, подножках транспортных средств и прислоняться к дверям крайне опасно», - пояснили в ведомстве.

Полицейские просят водителей соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также высаживать пассажиров только на остановках. При этом стоит учитывать техническое состояние транспортного средства и погодные условия.

Напомним, «громкая» авария с пассажирскими автобусами произошла в Красноярске в ноябре. В ДТП на Крупской пострадали шесть человек. Автобус № 38 ехал по своему маршруту, когда неожиданно на дороге оказалась легковая машина. Водитель пытался ее объехать и столкнулся с 43-м автобусом.