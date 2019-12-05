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В Красноярском крае назначили нового начальника ФСБ

Главная Общество
Красноярск
11:28 5 Декабря 2019
общество, назначения
Автор: Sibnovosti.ru
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Новым руководителем управления ФСБ по Красноярскому краю назначен 48-летний Андрей Виговский - ранее он в течение пяти лет возглавлял это же ведомство на Сахалине. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 18 ноября. 

«Указом президента на должность начальника управления назначен генерал-майор Виговский Андрей Анатольевич, ранее возглавлявший УФСБ России по Сахалинской области», - объявили 5 декабря в ведомстве. 

Предыдущий начальник управления, генерал-лейтенант Александр Калашников теперь возглавляет структуру ФСИН России. 

Андрей Виговский родился в 1971 году в Приморском крае. В органах безопасности служит с 1995 года, ранее занимал руководящие должности в территориальных органах безопасности. Приехал в Красноярск из УФСБ России по Сахалинской области. За полмесяца работы руководителем на Сахалине отметился громким задержанием губернатора региона Александра Хорошавина.

Фото: Роман Аксенов / Google

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