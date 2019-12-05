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В Красноярском крае 50 педагогам присудили государственные премии

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Красноярск
08:30 5 Декабря 2019
общество, красноярск, награда
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В Красноярском крае 50 сотрудников сферы образования получили государственные награды за достижения в педагогике и научной работе. Краевые власти поощрили как опытных педагогов, так и начинающих специалистов - аспирантов красноярских вузов, а также работников техникумов и колледжей. Награды получили представители СФУ, СибГУ им. Решетнева, федерального исследовательского центра СО РАН, Красноярского педагогического университета им. Астафьева, Сибирского института искусств им. Хворостовского и КрасГМУ им. профессора Войно-Ясенецкого. 

«Докторантам вручено десять премий в размере 120 тысяч рублей, 20 премий в размере 100 тысяч рублей получили аспиранты, десять премий в размере 50 тысяч рублей – мастера производственного обучения и еще десять премий по 50 тысяч рублей – педагогические и инженерно-педагогические работники», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Отметим, что государственные премии Красноярского края в сфере профессионального образования вручаются пятый год подряд -  с 2014 года. Лауреатов определяет экспертная комиссия. В этом году жюри рассматривало заявки от 100 соискателей.

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