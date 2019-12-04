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Красноярским автобусам добавили новые остановки

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Красноярск
17:00 4 Декабря 2019
красноярск, общество, автобусы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В маршрутах красноярских автобусов появились изменения - мэрия ввела новые остановки для городского транспорта, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

Так, на ул. Николаева в Зеленой Роще добавили пункт «Индустриальный техникум»  - там будет останавливаться автобус №83. 

Красноярским автобусам добавили новые остановки

​На ул. Ястынская в направлении ЖД вокзала власти решили добавить две остановки для автобуса №81: «ЖД платформа «Металлургов» и «СНТ «Алюминий». В обратном направлении – «СНТ «Алюминий». 

Красноярским автобусам добавили новые остановки

Изменения коснутся и ул. Молокова. Теперь автобусы №20 и №49 будут останавливаться около дома №39. 

Красноярским автобусам добавили новые остановки

В Энергетиках автобусы №№ 10 и 74 будут начнут высаживать пассажиров на остановке «Мостоотряд» - она располагается сразу после поворота с ул. Тамбовская. В обратном направлении по ул. Энергетиков эти маршруты будут останавливаться в районе дома № 24.

Красноярским автобусам добавили новые остановки

​По требованию пассажиров на маршрутах №№ 56 и 61 появился остановочный пункт «Церковь» перед конечной «пос. Шинников». 

Отметим, что изменения уже внесли в схемы движения автобусов.  

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