Красноярским автобусам добавили новые остановки

В маршрутах красноярских автобусов появились изменения - мэрия ввела новые остановки для городского транспорта, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Так, на ул. Николаева в Зеленой Роще добавили пункт «Индустриальный техникум» - там будет останавливаться автобус №83.

​На ул. Ястынская в направлении ЖД вокзала власти решили добавить две остановки для автобуса №81: «ЖД платформа «Металлургов» и «СНТ «Алюминий». В обратном направлении – «СНТ «Алюминий».

Изменения коснутся и ул. Молокова. Теперь автобусы №20 и №49 будут останавливаться около дома №39.

В Энергетиках автобусы №№ 10 и 74 будут начнут высаживать пассажиров на остановке «Мостоотряд» - она располагается сразу после поворота с ул. Тамбовская. В обратном направлении по ул. Энергетиков эти маршруты будут останавливаться в районе дома № 24.

​По требованию пассажиров на маршрутах №№ 56 и 61 появился остановочный пункт «Церковь» перед конечной «пос. Шинников».

Отметим, что изменения уже внесли в схемы движения автобусов.