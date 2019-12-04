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Подрядчиков капремонта в Красноярске оштрафовали на 42 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
16:24 4 Декабря 2019
общество, красноярск, капремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Власти Красноярска до конца 2019 года собираются исполнить намеченный план по капремонту домов. Планируется сдать 650 объектов, рассказали в мэрии. 

«Сейчас из этих домов уже полностью завершены работы в 389 домах, еще 198 домов - в работе, и по ним в текущем году рисков нет, работы там завершат. По остальным домам есть риск, работы там, скорее всего, будут закончены в январе. Такова реальная картина на сегодняшний день»,  – пояснил заместитель руководителя департамента городского хозяйства Владимир Стаканов.

С подрядчиками, которые срывают сроки сдачи объектов, будут расторгнуты контракты. На данный момент в Красноярске работают 40 организаций. За год некоторые из них были оштрафованы на 42 млн рублей - выписано более 1300 штрафов. 

«Самыми проблемными в сезоне были только только подрядчика – ООО «Экспострой» и ООО «Тепло Сибири». Именно на эти организации в течение года чаще всего жаловались горожане», - рассказали в администрации. 

Сейчас с компаниями ведутся судебные тяжбы. 

Напомним, в ноябре 2019 года краевое правительство утвердило рост тарифов за капремонт. Со следующего года жители региона будут платить на 7% больше. В реальных цифрах платежи в среднем вырастут на 0,5 рублей с каждого квадратного метра жилплощади.

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