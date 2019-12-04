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Несколько северных поселков в крае остались без автосообщения из-за аномального тепла

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Красноярск
15:36 4 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Села Ярцево, Фомки, Майское в Енисейском районе остались без автомобильного сообщения из-за аномально теплой погоды - температура воздуха в северных территориях едва достигает -10 градусов. Из-за этого зимники пока не открыты, а вода в Енисее замерзает не достаточно сильно. На прошлой неделе под Енисейском прошел ледоход. Об этом журналистам рассказали в «Лесосибирск-Автодоре». 

Обычно ледовые переправы около Ярцево открываются в начале декабря, однако запуск зимников откладывается из-за теплой погоды - их затопило водой из-за позднего становления льда на Енисее. 

Добраться до населенных пунктов, расположенных в районе устья Каса, можно только на вертолете. Авиатранспорт летает один раз в неделю. Главы сельсоветов рассказали ТАСС, что поселки обеспечены всем необходимым. Если ситуация не изменится в ближайшее время, то на севере запустят дополнительные авиарейсы. 

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