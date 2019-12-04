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«Столбы» официально получили статус национального парка

Главная Общество
Красноярск
13:59 4 Декабря 2019
общество, красноярск, заповедник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду, 4 декабря, подписал указ об изменении статуса заповедника «Столбы» - теперь это национальный парк Красноярского края. Документ опубликован на сайте кабмина. 

«Принято решение о преобразовании государственного природного заповедника «Столбы» (Красноярский край) в национальный парк «Красноярские Столбы»», - говорится в постановлении. 

Отмечается, что статус нацпарка позволит создать правовые основания для обеспечения режима особой охраны природных комплексов, включенных в границы природного объекта. Парк будет находиться на балансе Минприроды РФ. 

Напомним, перевод «Столбов» в новый статус обсуждался несколько лет. Туристический поток в заказник увеличивается с каждым годом - его посещают более 700 тысяч человек. При этом в заповедниках допускается только ограниченное количество познавательных туров по строго установленным маршрутам. Среди других причин — на «Столбах» установлено зонирование, а также ведется работа по развитию физической культуры и спорта, что не соответствует российской заповедной концепции.

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