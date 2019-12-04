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Краевые фермеры планируют выращивать садовую клубнику и разводить страусов

Главная Общество
Красноярск
13:51 4 Декабря 2019
красноярск, общество, сельское хозяйство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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16 фермеров из Красноярского края получат гранты до 3 млн рублей на развитие собственных сельскохозяйственных проектов. Всего на поддержку малого и среднего предпринимательства будет выделено 42,5 млн рублей, рассказали в региональном правительстве. 

На эти деньги фермеры создадут хозяйства - государство готово компенсировать 90% всех затрат. Аграриям необходимо оплатить только 10% от суммы. 

«По условиям программы «Агростартап» на получение финансирования могли претендовать главы хозяйств, зарегистрированные в сельской местности края в 2019 году. Среди основных условий, необходимых для прохождения конкурсных процедур, также отсутствие задолженности по налогам и сборам на первое число месяца подачи заявки и включение в реестр субъектов агропромышленного комплекса края», – отметил министр сельского хозяйства Леонид Шорохов.

Так, двое фермеров из Шушенского и Сухобузимского районов планируют заниматься растениеводством - они начнут выращивать садовую клубнику и овощи в промышленных масштабах. Некоторые победители будут разводить домашних скот, в том числе страусов. 

«Мы планируем создать молочную мини-ферму, где будут содержаться коровы редкой для нашего края джерсейской породы – одной из самых жирномолочных. На средства гранта купим трактор, технику для заготовки сена, а также оборудование для охлаждения и пастеризации молока, необходимое для организации в дальнейшем переработки молока», - сообщила обладательница гранта Юлия Прескенене. 

Напомним, в текущем году 15 начинающих фермеров получили 44,4 млн рублей на создание хозяйств - деньги выделены в рамках краевой программы. 

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