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На правом берегу Красноярска из-за елки изменят схему движения

Главная Общество
Красноярск
13:00 4 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцев предупредили об изменении схемы движения в районе ДК им. 1 Мая. Ограничения будут действовать с 10 декабря по 15 февраля, сообщили в мэрии. 

«Это связано с работами по монтажу новогодней елки и ледового городка, а также проведением новогодних мероприятий», - пояснили о причинах в администрации. 

Так, 10 декабря в 9:00 полностью закроют для движения участок ул. Юности от дома № 14 по ул. Юности до здания по адресу ул. Юности, 18 А. 

Машины нельзя будет парковать на пр. Красноярский рабочий от дома №44 до дома № 46 по четной стороне в районе площади у фонтана «Бременские музыканты». 

Ограничения продлятся до 20:00 15 февраля. Водителей просят обращать внимание на знаки. ​

Напомним, до 20 января закрыт участок ул. Бограда от здания № 21 до ул. Перенсона. Блоками перекрыт и проезд вдоль гостиницы «Красноярск». Ограничение движения в районе Театральной площади связано с началом новогодних событий. 

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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