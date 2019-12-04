На правом берегу Красноярска из-за елки изменят схему движения

Красноярцев предупредили об изменении схемы движения в районе ДК им. 1 Мая. Ограничения будут действовать с 10 декабря по 15 февраля, сообщили в мэрии.

«Это связано с работами по монтажу новогодней елки и ледового городка, а также проведением новогодних мероприятий», - пояснили о причинах в администрации.

Так, 10 декабря в 9:00 полностью закроют для движения участок ул. Юности от дома № 14 по ул. Юности до здания по адресу ул. Юности, 18 А.

Машины нельзя будет парковать на пр. Красноярский рабочий от дома №44 до дома № 46 по четной стороне в районе площади у фонтана «Бременские музыканты».

Ограничения продлятся до 20:00 15 февраля. Водителей просят обращать внимание на знаки. ​

Напомним, до 20 января закрыт участок ул. Бограда от здания № 21 до ул. Перенсона. Блоками перекрыт и проезд вдоль гостиницы «Красноярск». Ограничение движения в районе Театральной площади связано с началом новогодних событий.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf