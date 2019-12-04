Красноярские заключенные учатся выпекать торты и пирожные

В женской исправительной колонии №50 в поселке Нижний Ингаш заключенные учатся на кондитеров. Об этом рассказали в ГУФСИН по Красноярскому краю.

«За время обучения осужденные освоят навыки выпечки различных тортов, пирожных, булочек с начинками, научатся делать сладкие кремы, муссы, желе», - пояснили в ведомстве.

После освобождения из колонии женщины смогут устроиться на работу в пекарню или кондитерскую. В колонии уже набрали первую группу из 25 человек.

Женщины научились делать простые пирожные. Через пять месяцев они освоят профессию и смогут готовить эксклюзивные торты. По окончании курса всем студентам выдадут свидетельство о присвоении квалификации «Кондитер III разряда».

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что краевое правительство и ФСИН России заключили соглашение. Заключенные из региона смогут устроиться на работу на предприятия металлообработки, сельского хозяйства и лесовосстановления.

Фото: ГУФСИН