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Красноярские заключенные учатся выпекать торты и пирожные

Главная Общество
Красноярск
12:30 4 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В женской исправительной колонии №50 в поселке Нижний Ингаш заключенные учатся на кондитеров. Об этом рассказали в ГУФСИН по Красноярскому краю. 

«За время обучения осужденные освоят навыки выпечки различных тортов, пирожных, булочек с начинками, научатся делать сладкие кремы, муссы, желе», - пояснили в ведомстве. 

После освобождения из колонии женщины смогут устроиться на работу в пекарню или кондитерскую. В колонии уже набрали первую группу из 25 человек.

Женщины научились делать простые пирожные. Через пять месяцев они освоят профессию и смогут готовить эксклюзивные торты. По окончании курса всем студентам выдадут свидетельство о присвоении квалификации «Кондитер III разряда».

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что краевое правительство и ФСИН России заключили соглашение. Заключенные из региона смогут устроиться на работу на предприятия металлообработки, сельского хозяйства и лесовосстановления. 

Фото: ГУФСИН

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