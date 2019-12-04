Почти шесть тысяч красноярцев подхватили грипп и ОРВИ за неделю

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора рассказали о заболеваемости гриппом и ОРВИ в Красноярском крае.

Так, за последнюю неделю простудой заразились 10,4 тысячи жителей региона. Заболеваемость ОРВИ составила 36,2 на 10 тысяч населения - это ниже эпидемического порога на 26,6 %. Чаще всего болели дети до трех лет.

По Красноярску ситуация аналогичная - в период с 25 ноября по 1 декабря в больницы города с жалобами на простуду обратились 5,8 тысячи человек. Этот показатель ниже эпидпорога на 14,3%.

«Заболеваемость вызвана вирусами не гриппозной этиологии: вирусами респираторно-синцитиальной инфекции, аденовирусами, вирусами парагриппа и другими респираторными вирусами», - рассказали в ведомстве.

Специалисты советуют красноярцам заколяться, соблюдать режим сна и отдыха, а также больше гулять.