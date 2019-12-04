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Почти шесть тысяч красноярцев подхватили грипп и ОРВИ за неделю

Главная Общество
Красноярск
11:30 4 Декабря 2019
общество, красноярск, болезнь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Специалисты краевого управления Роспотребнадзора рассказали о заболеваемости гриппом и ОРВИ в Красноярском крае. 

Так, за последнюю неделю простудой заразились 10,4 тысячи жителей региона. Заболеваемость ОРВИ составила 36,2 на 10 тысяч населения - это ниже эпидемического порога на 26,6 %. Чаще всего болели дети до трех лет. 

По Красноярску ситуация аналогичная - в период с 25 ноября по 1 декабря в больницы города с жалобами на простуду обратились 5,8 тысячи человек. Этот показатель ниже эпидпорога на 14,3%. 

«Заболеваемость вызвана вирусами не гриппозной этиологии: вирусами респираторно-синцитиальной инфекции, аденовирусами, вирусами парагриппа и другими респираторными вирусами», - рассказали в ведомстве. 

Специалисты советуют красноярцам заколяться, соблюдать режим сна и отдыха, а также больше гулять. 

«Включите в рацион продукты, содержащие витамины А, С, цинк и кальций: цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину морковь со сметаной, изюмом или курагой и др», - подытожили в Роспотребнадзоре. 

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