Врачи нового корпуса краевой больницы начали прием пациентов

В новом корпусе краевой больницы открылся приемный покой. За сутки специалисты приняли более сотни пациентов - их направили на лечение в разные отделения медучреждения. Приемный покой работает по принципу раздельных потоков плановых и экстренных пациентов.

«Экстренный приемный покой пока работает в тестовом режиме. За сутки медики оказали первую помощь 48 жителям, поступившим в больницу с врачами скорой помощи», - рассказали в краевом Минздраве.

Напомним, корпус краевой больницы открылся в Красноярске 3 декабря. По степени оснащения оборудованием и технологиями он является самым современным за Уралом. По данным министерства здравоохранения, новое приемное отделение позволит увеличить пропускную способность пациентов до 150 человек в сутки. Хирурги смогут проводить больше операций - до 25 тысяч в год.

В здании полностью оснащены залы для экстренных операций и хирургический блок. Площадь корпуса – 60 тысяч квадратных метров. На его строительство ушло более двух лет и почти 7,5 млрд рублей.

Объект изначально должны были сдать в конце 2018 года, к прошедшей Универсиаде в Красноярске, однако сроки сильно сдвинулись. Задержка связана с длительными конкурсными процедурами.