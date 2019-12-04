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В Красноярске установили экспериментальное ограждение для водителей

Главная Общество
Красноярск
10:19 4 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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На пересечении региональной трассы «Красноярск-Енисейск» и глубокого обхода Красноярска появилось экспериментальное ограждение.

Дорожный демпфер предназначен для снижения уровня аварийных последствий при ДТП - если автомобиль наезжает на препятствие, то сегменты объекта поглощают большую энергию удара. Об этом рассказали в КрУДоре. 

«Дорожный демпфер состоит из комбинации упругих и эластичных сегментов. При ударе он сохраняет автомобиль, а главное – здоровье водителя и пассажиров», - рассказали в ведомстве. 

Ограждение разработали российские специалисты - оно рассчитано на скорость столкновения до 80 км/ч. 

Фото: КрУДор

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