В Солнечном планируют открыть филиал администрации Советского района

Городские власти рассматривают возможность открыть филиал администрации Советского района в микрорайоне Солнечном. Территория, на которой проживают 60 тысяч жителей, слишком обширна и отдалена от основной части района. В мэрии Красноярска отмечают, что это затрудняет решение оперативных задач.

Создание подразделения, которое было бы ориентировано на решение проблем только Солнечного, позволит повысить эффективность работы администрации, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

В микрорайоне предлагают создать десять рабочих мест для чиновников – в городской казне реально предусмотреть на это деньги, сообщила на слушаниях по бюджету города руководитель департамента финансов Красноярска Ирина Хаснутдинова.

В какие сроки будет организовано новое подразделение, не сообщается.

Фото: vk.com/kras_sunny