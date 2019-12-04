4 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Солнечном планируют открыть филиал администрации Советского района

Главная Общество
Красноярск
09:46 4 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Городские власти рассматривают возможность открыть филиал администрации Советского района в микрорайоне Солнечном. Территория, на которой проживают 60 тысяч жителей, слишком обширна и отдалена от основной части района. В мэрии Красноярска отмечают, что это затрудняет решение оперативных задач.

Создание подразделения, которое было бы ориентировано на решение проблем только Солнечного, позволит повысить эффективность работы администрации, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

В микрорайоне предлагают создать десять рабочих мест для чиновников – в городской казне реально предусмотреть на это деньги, сообщила на слушаниях по бюджету города руководитель департамента финансов Красноярска Ирина Хаснутдинова.

В какие сроки будет организовано новое подразделение, не сообщается.

Фото: vk.com/kras_sunny

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске установили экспериментальное ограждение для водителей

В Красноярске установили экспериментальное ограждение для водителей

4 Декабря 2019 г.
Дорожный демпфер предназначен для снижения уровня аварийных последствий
Новости Красноярска: Заключенных из Красноярского края трудоустроят на предприятия

Заключенных из Красноярского края трудоустроят на предприятия

4 Декабря 2019 г.
Власти подписали соглашение о взаимодействии со ФСИН России
Новости Красноярска: В Красноярске завершен монтаж 46-метровой елки на Театральной площади

В Красноярске завершен монтаж 46-метровой елки на Театральной площади

4 Декабря 2019 г.
Открытие ледового городка запланировано на 20 декабря
Новости Красноярска: В расписании красноярского аэропорта появился новый рейс в Тюмень

В расписании красноярского аэропорта появился новый рейс в Тюмень

3 Декабря 2019 г.
Полетная программа стартует с 3 января
Новости Красноярска: Красноярские трамваи оснастили терминалами для безналичного расчета

Красноярские трамваи оснастили терминалами для безналичного расчета

3 Декабря 2019 г.
Ранее устройства появились в автобусах и троллейбусах
Новости Красноярска: Красноярские онкологи прошли стажировку в Германии и освоили новые виды операций

Красноярские онкологи прошли стажировку в Германии и освоили новые виды операций

3 Декабря 2019 г.
Пока никто в крае не проводил таких хирургических вмешательств
Новости компаний
03/12
Гостям Красноярского края расскажут, что такое сугудай и где находится Зуб Дракона
02/12
«Морозы – не помеха»: в Красноярске установят фундамент будущего дома даже зимой
28/11
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»
26/11
Альфа-Банк сэкономит 29 тонн бумаги в год
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Бионорд» получил поддержку в краевом парламенте

«Бионорд» получил поддержку в краевом парламенте

29 Ноября 2019 г.
В ГИБДД отметили снижение неудовлетворительных дорожных условий
Новости Красноярска: Волейболисты красноярского «Енисея» одержали вторую победу подряд

Волейболисты красноярского «Енисея» одержали вторую победу подряд

1 Декабря 2019 г.
Они одолели нижегородский АСК 3:1
Новости Красноярска: На инвестиционные проекты Красноярского края ищут рабочих

На инвестиционные проекты Красноярского края ищут рабочих

2 Декабря 2019 г.
В банке вакансий более 1,5 тысячи предложений
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19