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Заключенных из Красноярского края трудоустроят на предприятия

Главная Общество
Красноярск
08:55 4 Декабря 2019
общество, красноярск, трудосустройство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Губернатор Александр Усс и директор ФСИН России Александр Калашников подписали соглашение о взаимодействии краевых властей с федеральной службой исполнения наказаний. В частности, документ касается трудоустройства заключенных на региональные предприятия, а также обучения их новым рабочим профессиям. Также люди с уголовным прошлым смогут получить среднее профессиональное образование. 

По словам Александра Калашникова, данное соглашение дает возможность для трудоустройства осужденных, которые находятся в местах заключения.

«Это позволит гражданам выплачивать ущерб, причиненный их противоправными действиями, реализовывать алиментные обязательства. Трудоустройство даст возможность гражданам вернуться в нормальную жизнь, к семьям, может быть, даже получить новую профессию, стать в будущем полноценными членами общества», - отметил Калашников. 

В Красноярском крае заключенные могут быть заняты в сферах лесовосстановления, сельском хозяйстве и на предприятиях металлообработки. Тем более, что у региона есть для этого большой потенциал, уточнил глава ведомства. 

Напомним, что Александр Калашников был назначен директором ФСИН России в октябре. Ранее он возглавлял управление ФСБ по Красноярскому краю.

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