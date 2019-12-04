4 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске завершен монтаж 46-метровой елки на Театральной площади

Главная Общество
Красноярск
08:30 4 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Рабочие собрали 46-метровую новогоднюю ель на нижнем ярусе Театральной площади. Сейчас идет подготовка территории под строительство ледового городка. Праздничное открытие запланировано на 20 декабря.

Отметим, что последние годы елка на Театральной площади не является главной в городе – это елка Центрального района.

Главный новогодний символ Красноярска разместится в восточной стороне острова Татышев у Октябрьского моста. Высота искусственного дерева составит 55 метров.

На площади Революции установят 20-метровую ель. В общей сложности на новогодние городки в Красноярске власти потратят 30 млн рублей. Демонтировать деревья планируют к 23 февраля, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: Анастасия Волкова / ВКонтакте

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Заключенных из Красноярского края трудоустроят на предприятия

Заключенных из Красноярского края трудоустроят на предприятия

4 Декабря 2019 г.
Власти подписали соглашение о взаимодействии со ФСИН России
Новости Красноярска: В расписании красноярского аэропорта появился новый рейс в Тюмень

В расписании красноярского аэропорта появился новый рейс в Тюмень

3 Декабря 2019 г.
Полетная программа стартует с 3 января
Новости Красноярска: Красноярские трамваи оснастили терминалами для безналичного расчета

Красноярские трамваи оснастили терминалами для безналичного расчета

3 Декабря 2019 г.
Ранее устройства появились в автобусах и троллейбусах
Новости Красноярска: Красноярские онкологи прошли стажировку в Германии и освоили новые виды операций

Красноярские онкологи прошли стажировку в Германии и освоили новые виды операций

3 Декабря 2019 г.
Пока никто в крае не проводил таких хирургических вмешательств
Новости Красноярска: В Академгородке установили лавочки в виде речных плотов и маяк

В Академгородке установили лавочки в виде речных плотов и маяк

3 Декабря 2019 г.
Зону отдыха оформляли молодые архитекторы
Новости Красноярска: Роспотребнадзор дал советы красноярцам по выбору безопасного новогоднего костюма

Роспотребнадзор дал советы красноярцам по выбору безопасного новогоднего костюма

3 Декабря 2019 г.
Важно, чтобы у наряда была натуральная подкладка
Новости компаний
03/12
Гостям Красноярского края расскажут, что такое сугудай и где находится Зуб Дракона
02/12
«Морозы – не помеха»: в Красноярске установят фундамент будущего дома даже зимой
28/11
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»
26/11
Альфа-Банк сэкономит 29 тонн бумаги в год
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске открывается новый корпус краевой клинической больницы

В Красноярске открывается новый корпус краевой клинической больницы

2 Декабря 2019 г.
Врачи начнут прием пациентов 3 декабря
Новости Красноярска: В Уярском районе грабители взорвали банкомат с миллионом рублей

В Уярском районе грабители взорвали банкомат с миллионом рублей

3 Декабря 2019 г.
Налетчиков разыскивает полиция
Новости Красноярска: ФСБ разоблачила банду торговцев оружием в Красноярском крае

ФСБ разоблачила банду торговцев оружием в Красноярском крае

29 Ноября 2019 г.
Пятеро пойдут под суд
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19