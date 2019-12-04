В Красноярске завершен монтаж 46-метровой елки на Театральной площади

Рабочие собрали 46-метровую новогоднюю ель на нижнем ярусе Театральной площади. Сейчас идет подготовка территории под строительство ледового городка. Праздничное открытие запланировано на 20 декабря.

Отметим, что последние годы елка на Театральной площади не является главной в городе – это елка Центрального района.

Главный новогодний символ Красноярска разместится в восточной стороне острова Татышев у Октябрьского моста. Высота искусственного дерева составит 55 метров.

На площади Революции установят 20-метровую ель. В общей сложности на новогодние городки в Красноярске власти потратят 30 млн рублей. Демонтировать деревья планируют к 23 февраля, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Фото: Анастасия Волкова / ВКонтакте