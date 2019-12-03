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В расписании красноярского аэропорта появился новый рейс в Тюмень

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Красноярск
17:07 3 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Авиакомпания «Ямал» открывает новый прямой рейс «Красноярск-Тюмень» и обратно. В расписании международного аэропорта Красноярска указано, что полетная программа стартует 3 января. 

На сайте авиаперевозчика сообщается, что самолеты по маршруту будут летать трижды в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит 2 часа 30 минут. Расписание будет актуально до марта 2020 года. 

Пассажиров будет перевозить самолет Superjet 100 - судно рассчитано на 98 пассажиров. 

Напомним, в следующем году «Аэрофлот» откроет авиахаб в красноярском аэропорту. Краевой центр станет для российского перевозчика вторым базовым воздушным пунктом. Здесь будут базироваться самолеты Boeing 737 и Superjet100. Благодаря новому хабу пассажиры смогут летать в города Уральского, Сибирского, Южного федеральных округов. 

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