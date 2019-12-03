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Гостям Красноярского края расскажут, что такое сугудай и где находится Зуб Дракона

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Красноярск
13:16 3 Декабря 2019
места, связь, приложения, мобильные, край
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«МТС» запустил в Красноярском крае мобильный гид, с помощью которого гости региона смогут узнать о наиболее интересных местах и маршрутах региона.

Гостям, которые прибывают в Красноярский край, придет приветственное смс-сообщение со ссылкой на мобильный гид. Гид состоит из фотографий и описаний знаковых мест региона и ссылками на их координаты. 

В мобильный гид вошли как природные достопримечательности, так и знаковые исторические места. Например, популярные у горожан парк флоры и фауны «Роев ручей», заповедник «Столбы», эко-парк «Гремячая грива», красноярский краевой краеведческий музей и многие другие. Гид от МТС «расскажет» туристам, куда нужно отправиться в Красноярске, если времени совсем немного, какие блюда сибирской кухни стоит попробовать в местных ресторанах и в какой из музеев нужно заглянуть. Также гости региона узнают о значимых природных объектах, в том числе, о Бирюсинских пещерах, природном парке Ергаки, и о том, где именно упал легендарный Тунгусский метеорит.

«Уникальная природа Красноярского края, наша самобытность, богатая история и культурные традиции всегда были магнитом для путешественников и туристов. О нашем крае можно долго говорить, но стоит лишь раз увидеть своими глазами Ергаки, Столбы, плато Путорана, чтобы возникло желание возвращаться снова и снова. Радует то, что и крупный бизнес среди других приоритетов выбирает направление туризма; так, новый сервис МТС рассказывает нашим гостям о том, куда можно отправиться, что посмотреть, чем заняться и какие местные блюда отведать», - комментирует руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина.

«Красноярский край – регион с особенной природой и энергетикой. А достопримечательности региона и природные объекты настолько интересны, что мы с радостью расскажем о них гостям. Есть среди них и места, которые стали настоящей визитной карточкой Красноярского края. Уверен, наш проект поможет оценить сибирское гостеприимство и будет способствовать развитию туристической сферы региона», – отметил директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.  

Фото: freepik.com
По материалам ПАО «МТС»

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