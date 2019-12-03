Красноярские трамваи оснастили терминалами для безналичного расчета

Стационарные терминалы для расчета за проезд банковскими картами появились в красноярских трамваях, рассказали в департаменте транспорта.

Рассчитаться за поездку можно, приложив карту к терминалу. Деньги спишутся автоматически. Также эта функция доступна для гаджетов с бесконтактной оплатой. Стоимость проезда - 19 рублей.

«Если оплата не прошла (истек срок действия банковской карты пассажира, недостаточно средств на счете или карта заблокирована), то соответствующая информация появится на дисплее терминала», - пояснили в мэрии.

Ранее такие терминалы начали устанавливать в троллейбусах.

Напомним, в ноябре Sibnovosti.ru сообщали, что в Красноярске согласовали программу развития транспорта до 2022 года. Для пассажиров собираются ввести проездные билеты с неограниченным количеством поездок на городском транспорте, а также тарифы, позволяющие красноярцам сделать одну бесплатную пересадку в течение определенного времени.