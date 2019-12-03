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Красноярские трамваи оснастили терминалами для безналичного расчета

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Красноярск
12:19 3 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Стационарные терминалы для расчета за проезд банковскими картами появились в красноярских трамваях, рассказали в департаменте транспорта. 

Рассчитаться за поездку можно, приложив карту к терминалу. Деньги спишутся автоматически. Также эта функция доступна для гаджетов с бесконтактной оплатой. Стоимость проезда - 19 рублей. 

«Если оплата не прошла (истек срок действия банковской карты пассажира, недостаточно средств на счете или карта заблокирована), то соответствующая информация появится на дисплее терминала», - пояснили в мэрии. 

Ранее такие терминалы начали устанавливать в троллейбусах.

Напомним, в ноябре Sibnovosti.ru сообщали, что в Красноярске согласовали программу развития транспорта до 2022 года. Для пассажиров собираются ввести проездные билеты с неограниченным количеством поездок на городском транспорте, а также тарифы, позволяющие красноярцам сделать одну бесплатную пересадку в течение определенного времени. 

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