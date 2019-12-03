Красноярские онкологи прошли стажировку в Германии и освоили новые виды операций

Красноярские онкологи после стажировки в Германии освоили новые методы удаления опухоли в прямой кишке. До этого такие операции не делал никто в крае, рассказали в Минздраве.

Первый метод позволил удалять пациентам прямую и толстую кишку лапароскопически. Вместо 40-сантиметрового рубца разрез теперь делается всего пять см.

«Сама по себе операция не нова, но особенность в том, что мы впервые в крае сделали ее полностью лапароскопически. Мужчину выписали на пятый день после операции, не было никаких осложнений, пациент чувствует себя хорошо», – рассказал врач-онколог Владимир Беляев.

Вторая операция – реконструктивная. Она проводится пациентам с раком толстой кишки - пораженный участок органа удаляется через небольшой разрез.

«Специалисты отделения провели мужчине реконструкцию толстой кишки. Эту операцию тоже делают в нескольких больницах края, но в онкодиспансере впервые в крае ее выполнили лапароскопически. Как рассказали врачи, пациент был выписан на седьмые сутки и чувствует себя хорошо», - пояснили в Минздраве.

Такие операции, как показывает практика, пациенты переносят гораздо легче. После лапароскопии им уже через неделю можно назначать химиотерапию.

Фото: Минздрав