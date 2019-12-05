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За подарками – в «Краскон»!

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Красноярск
12:00 5 Декабря 2019
магазины, продажа, новый год, подарки
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Меньше месяца остается до главного праздника года, а значит с выбором сладких новогодних подарков нужно поторопиться! Более 150 вариантов подарков на любой вкус и кошелек предлагает сибирякам кондитерско-макаронная фабрика «Краскон» Подарки - символы года, картонные коробки, жестяные банки и мягкие мешочки – выбрать есть из чего и есть где!

В поселке Березовка фирменный магазин находится на улице Мичурина, 15.

В Железногорске - на улице Матросова, 15

В Канске - на Эйдемана, 20

За подарками – в «Краскон»!

И 9 фирменных магазинов «Краскон» ждут покупателей в Красноярске:

На правом берегу магазины открыты на улице 60 лет Октября 92, Мичурина, 8 и улице Инструментальной, 6.

На левом берегу в центре это магазины на Мира, 19, Мира, 85 (магазин Лакомка) и Мира, 117

Есть магазин на улице Никитина, 18.

И еще две точки, где можно купить новогодние подарки и сладости «Краскона», открылись в этом году:

В ТЦ "RedSail" по Алексеева, 54, и совсем новый фирменный магазин на Копылова 76.

За подарками – в «Краскон»!

Режим работы каждого магазина можно посмотреть на сайте - http://kraskon.ru/kontakt/

Приходите и выбирайте! Ведь традиции производства и неповторимый вкус продукции АО «Краскон» всегда на высоте! А качество «Краскон» подтверждается многочисленными наградами Российских и международных конкурсов, а теперь и сертификатами качества Ассоциации «Енисейский стандарт». Успевайте сделать сладкий новогодний подарок детям, родным, близким людям и просто знакомым!

За подарками – в «Краскон»!

Фото: Ассоциация «Енисейский стандарт»
По материалам Ассоциации «Енисейский стандарт»

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