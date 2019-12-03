В Академгородке установили лавочки в виде речных плотов и маяк

Молодые архитекторы оформили видовую площадку «Красивый берег» в Академгородке Красноярска новыми арт-объектами. Так, на обрыве появились лавочки виде речных плотов и бетонный столб с мощным лучом света, направленным вверх – он олицетворяет маяк.

«Здесь есть ручка, соединенная с генератором, включающим реле освещения на мощном светодиодном прожекторе. Когда человек крутит ручку, раскручивая динамо-машину, включается реле освещения прожектора. Когда перестает – маяк гаснет», - рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

«Красивый берег» благоустраивали в рамках конкурса по оформлению городских пространств «ИСКРА», который в Красноярске проводится с 2014 года. За пять лет молодые дизайнеры создали 36 арт-объектов.