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В Академгородке установили лавочки в виде речных плотов и маяк

Главная Общество
Красноярск
10:29 3 Декабря 2019
общество, красноярск, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Молодые архитекторы оформили видовую площадку «Красивый берег» в Академгородке Красноярска новыми арт-объектами. Так, на обрыве появились лавочки виде речных плотов и бетонный столб с мощным лучом света, направленным вверх – он олицетворяет маяк.

«Здесь есть ручка, соединенная с генератором, включающим реле освещения на мощном светодиодном прожекторе. Когда человек крутит ручку, раскручивая динамо-машину, включается реле освещения прожектора. Когда перестает – маяк гаснет», - рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

«Красивый берег» благоустраивали в рамках конкурса по оформлению городских пространств «ИСКРА», который в Красноярске проводится с 2014 года. За пять лет молодые дизайнеры создали 36 арт-объектов.

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