Роспотребнадзор дал советы красноярцам по выбору безопасного новогоднего костюма

Специалисты Роспортебнадзора дали красноярцам рекомендации по выбору безопасного новогоднего костюма для ребенка.

Изготовление карнавальной одежды из синтетических тканей допустимо, но в этом случае подкладка, которая соприкасается с телом, должна быть из натуральных материалов.

«Если она отсутствует, то первый слоем одежды должно стать белье из хлопчатобумажного трикотажа, обладающего благоприятными гигиеническими свойствами. Это позволит избежать аллергических реакций или ощущения дискомфорта при контакте с кожей ребенка», - отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Красноярцам рекомендуют выбирать наряд по размеру, чтобы он не сдавливал тело ребенка. Важно, чтобы не было химического запаха, а элементы одежды не красили кожу.

Швы костюма должны быть ровными и гладкими, а резинки и застежки защищены внутренней планкой, которая предотвращает натирание кожи.Также необходимо обращать внимание на маркировку и состав одежды.

В преддверии новогодних карнавалов Роспотребнадзор открыл горячую линию по телефону: 8 (391) 226-89-50.