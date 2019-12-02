Форум реальных дел

В Красноярске завершился юбилейный - 15-й - городской форум. В этом году он существенно изменился: стал шире по наполнению и повестке, а также закрепил ряд договоренностей администрации города с различными институтами общества и бизнеса.

Второй день форума начался с темы, которая в последнее время для Красноярска - одна из самых главных. Это доступная среда для маломобильных жителей. Одним из экспертов площадки стал Дамир Миллер - израильский специалист по инклюзивному туризму, разработчик сайта для маломобильных путешественников. Накануне он лично «исходил» Красноярск и оценил доступность города.

«Все начинается с аэропорта - в Красноярске с этим все нормально. Дальше - гостиница, важно отсутствие непроходимых ступеней, нужный проем дверей. Ну а в остальном все зависит от людей и чиновников. Мы «прошли» пеший маршрут по Красноярску и нам было комфортно и безопасно. Порадовал лифт на вантовом мосту», - рассказал он.

Изменения в городе отмечали все эксперты. Так, например, руководитель московского Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева была в Красноярске год назад и сейчас.

«Вовлекая людей в проектирование, организаторы должны договариваться с жителями, вырабатывая общий план действий. Сейчас в Красноярске, например, реализуется проект доступной среды, но это не означает, что он должен стать городом пандусов. Город должен обеспечить комфортные условия и инклюзию для каждого», - заявила она.

Особую сибирскую инклюзию отметил и Дамир Миллер - это катание на специально обученных лошадях по красноярской тайге.

«Лошади, белый снег и горы - это было что-то нереальное, я запомню это на всю жизнь», - поделился он впечатлениями.

Отметим, что именно Миллер создал специальный сайт, предназначенный для маломобильных путешественников. На карте уже есть Москва, Санкт-Петербург и Калининград. Красноярск станет четвертым городом России на израильском сайте доступного туризма. На интернет-ресурсе можно узнать, насколько доступны объекты инфраструктуры в разных городах мира. Комментарии и отзывы на сайте оставляют туристы с ограниченными возможностями.

Важной особенностью форума стали соглашения, которые мэрия заключала с общественными организациями и бизнесом. В первый день, к примеру, были закреплены договоренности о реконструкции Центрального парка с компанией РУСАЛ. Во второй день стало известно, что Красноярск в 2020 году станет модной столицей Сибири. Об этом рассказала генеральный директор недели моды Siberian Fashion Week Евгения Мальцева, которая работает на Московской неделе моды.

«Для нас это историческое, знаковое событие - подписание соглашения с администрацией Красноярска и Европейской академией моделей по проекту Siberian Fashion Week, который стартует в ноябре 2020 года. Это будет уникальная площадка для брендов и дизайнеров показать себя, а также продвинуться дальше - за пределы России», - рассказала Мальцева.

Наталья Боброва, заместитель главы города - руководитель департамента социального развития:

«Я могу с уверенностью сказать, что наш город готов к проведению «Siberian Fashion Week». Мы надеемся, что этот проект позволит развивать въездной туризм и открывать новые возможности для самозанятых горожан, увлеченных моделированием и производством одежды и аксессуаров». ​

Юбилейный Красноярский городской форум еще раз доказал, что красноярцы - активные и неравнодушные люди, готовые не только слушать, но и слышать, договариваться и брать на себя ответственность.

текст Алексей Спиридонов

фото: сайт газеты «Городские новости»