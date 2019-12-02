2 декабря
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Форум реальных дел

Главная Общество
Красноярск
17:02 2 Декабря 2019
форум, развитие, красноярск
версия для печати Ico_print

В Красноярске завершился юбилейный - 15-й - городской форум. В этом году он существенно изменился: стал шире по наполнению и повестке, а также закрепил ряд договоренностей администрации города с различными институтами общества и бизнеса.

Второй день форума начался с темы, которая в последнее время для Красноярска - одна из самых главных. Это доступная среда для маломобильных жителей. Одним из экспертов площадки стал Дамир Миллер - израильский специалист по инклюзивному туризму, разработчик сайта для маломобильных путешественников. Накануне он лично «исходил» Красноярск и оценил доступность города.

«Все начинается с аэропорта - в Красноярске с этим все нормально. Дальше - гостиница, важно отсутствие непроходимых ступеней, нужный проем дверей. Ну а в остальном все зависит от людей и чиновников. Мы «прошли» пеший маршрут по Красноярску и нам было комфортно и безопасно. Порадовал лифт на вантовом мосту», - рассказал он.

Изменения в городе отмечали все эксперты. Так, например, руководитель московского Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева была в Красноярске год назад и сейчас.

«Вовлекая людей в проектирование, организаторы должны договариваться с жителями, вырабатывая общий план действий. Сейчас в Красноярске, например, реализуется проект доступной среды, но это не означает, что он должен стать городом пандусов. Город должен обеспечить комфортные условия и инклюзию для каждого», - заявила она.

Особую сибирскую инклюзию отметил и Дамир Миллер - это катание на специально обученных лошадях по красноярской тайге.

«Лошади, белый снег и горы - это было что-то нереальное, я запомню это на всю жизнь», - поделился он впечатлениями.

Отметим, что именно Миллер создал специальный сайт, предназначенный для маломобильных путешественников. На карте уже есть Москва, Санкт-Петербург и Калининград. Красноярск станет четвертым городом России на израильском сайте доступного туризма. На интернет-ресурсе можно узнать, насколько доступны объекты инфраструктуры в разных городах мира. Комментарии и отзывы на сайте оставляют туристы с ограниченными возможностями.

Важной особенностью форума стали соглашения, которые мэрия заключала с общественными организациями и бизнесом. В первый день, к примеру, были закреплены договоренности о реконструкции Центрального парка с компанией РУСАЛ. Во второй день стало известно, что Красноярск в 2020 году станет модной столицей Сибири. Об этом рассказала генеральный директор недели моды Siberian Fashion Week Евгения Мальцева, которая работает на Московской неделе моды.

«Для нас это историческое, знаковое событие - подписание соглашения с администрацией Красноярска и Европейской академией моделей по проекту Siberian Fashion Week, который стартует в ноябре 2020 года. Это будет уникальная площадка для брендов и дизайнеров показать себя, а также продвинуться дальше - за пределы России», - рассказала Мальцева.

Наталья Боброва, заместитель главы города - руководитель департамента социального развития:

«Я могу с уверенностью сказать, что наш город готов к проведению «Siberian Fashion Week». Мы надеемся, что этот проект позволит развивать въездной туризм и открывать новые возможности для самозанятых горожан, увлеченных моделированием и производством одежды и аксессуаров». ​

Юбилейный Красноярский городской форум еще раз доказал, что красноярцы - активные и неравнодушные люди, готовые не только слушать, но и слышать, договариваться и брать на себя ответственность.

 

текст Алексей Спиридонов

фото: сайт газеты «Городские новости»

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцев просят сообщать о незаконной торговле алкоголем через мессенджеры

Красноярцев просят сообщать о незаконной торговле алкоголем через мессенджеры

2 Декабря 2019 г.
Полицейские ввели новую форму работы «горячей линии»
Новости Красноярска: Красноярские синоптики рассказали о погоде в декабре

Красноярские синоптики рассказали о погоде в декабре

2 Декабря 2019 г.
Будет тепло
Новости Красноярска: На инвестиционные проекты Красноярского края ищут рабочих

На инвестиционные проекты Красноярского края ищут рабочих

2 Декабря 2019 г.
В банке вакансий более 1,5 тысячи предложений
Новости Красноярска: Суд признал банкротом экс-главу красноярской «Реставрации»

Суд признал банкротом экс-главу красноярской «Реставрации»

2 Декабря 2019 г.
Николай Коваленко находится за границей
Новости Красноярска: Красноярский край попал в топ-15 регионов по уровню зарплат

Красноярский край попал в топ-15 регионов по уровню зарплат

2 Декабря 2019 г.
Рейтинг составлен по итогам 2019 года
Новости Красноярска: Полицейский из Лесосибирска открыл выставку собственных музыкальных инструментов

Полицейский из Лесосибирска открыл выставку собственных музыкальных инструментов

2 Декабря 2019 г.
В его коллекции есть монохорд, тальхарпа, гудок и лютня
Новости компаний
02/12
«Морозы – не помеха»: в Красноярске установят фундамент будущего дома даже зимой
28/11
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»
26/11
Альфа-Банк сэкономит 29 тонн бумаги в год
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Загородная резиденция под Красноярском попала в топ-10 самых дорогих в Сибири

Загородная резиденция под Красноярском попала в топ-10 самых дорогих в Сибири

29 Ноября 2019 г.
Ее стоимость - 52 млн рублей
Новости Красноярска: ФСБ разоблачила банду торговцев оружием в Красноярском крае

ФСБ разоблачила банду торговцев оружием в Красноярском крае

29 Ноября 2019 г.
Пятеро пойдут под суд
Новости Красноярска: Волейболисты красноярского «Енисея» одержали вторую победу подряд

Волейболисты красноярского «Енисея» одержали вторую победу подряд

1 Декабря 2019 г.
Они одолели нижегородский АСК 3:1
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19