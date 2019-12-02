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Красноярцев просят сообщать о незаконной торговле алкоголем через мессенджеры

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Красноярск
16:07 2 Декабря 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Красноярские полицейские запустили новую форму для акции «Стоп, алкоголь» - о незаконной торговле спиртным в краевом центре теперь можно рассказать через мессенджеры WhatsАpp и Viber. Номер телефона единый: 8-908-012-15-71. 

«Можно сообщить в органы внутренних дел информацию о фактах продажи алкоголя без разрешительных документов, без маркировки на бутылке, реализации продукции в ночное время, а также продажи несовершеннолетним. Сотрудники полиции проверят все поступившие сведения», - рассказали в краевой полиции. 

Виновных правоохранители обещают наказать, а продукцию изъять из оборота. 

Напомним, продажа алкоголя осуществляется организациями на основании лицензии с 8:00 до 23:00 при наличии акцизных марок. 

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