Красноярцев просят сообщать о незаконной торговле алкоголем через мессенджеры

Красноярские полицейские запустили новую форму для акции «Стоп, алкоголь» - о незаконной торговле спиртным в краевом центре теперь можно рассказать через мессенджеры WhatsАpp и Viber. Номер телефона единый: 8-908-012-15-71.

«Можно сообщить в органы внутренних дел информацию о фактах продажи алкоголя без разрешительных документов, без маркировки на бутылке, реализации продукции в ночное время, а также продажи несовершеннолетним. Сотрудники полиции проверят все поступившие сведения», - рассказали в краевой полиции.

Виновных правоохранители обещают наказать, а продукцию изъять из оборота.

Напомним, продажа алкоголя осуществляется организациями на основании лицензии с 8:00 до 23:00 при наличии акцизных марок.